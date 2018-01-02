Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, разорвались в окрестностях города Яйладагы провинции Хатай на юге Турции, сообщает Тренд.

Согласно информации, пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что ВС Турции в рамках правил реагирования на угрозы открыли ответный огонь по району, из которого был произведен обстрел турецкой территории.