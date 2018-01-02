Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, разорвались в окрестностях города Яйладагы провинции Хатай на юге Турции, сообщает Тренд.
Согласно информации, пострадавших и разрушений нет.
Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, разорвались в окрестностях города Яйладагы провинции Хатай на юге Турции, сообщает Тренд.
Согласно информации, пострадавших и разрушений нет.
Дата: 2018/01/02 20:58
Раздел: Новость
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