Представители реформистских движений Ирана выступили с осуждением насилия и обвинили США в подстрекательстве к беспорядкам.

«Без сомнения народ Ирана сталкивается с трудностями в повседневной жизни, но события последних дней показали, что оппортунисты и возмутители спокойствия используют выступления для того, чтобы создать проблемы», — говорится в заявлении, выпущенном во вторник Ассоциацией религиозных воителей, которой руководит реформист, бывший президент Исламской республики Мохамад Хатами, передает Интерфакс.

«Враги Ирана под руководством США и их агентов вдохновляют возмутителей спокойствия на насильственные действия», — отмечается в заявлении.