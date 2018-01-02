МИД Азербайджана выразил отношение событиям в Иране.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем комментарии АПА заявил, что азербайджанская сторона желает, чтобы события в Иране протекали в мирном русле, в соответствии с законодательством ИРИ.

В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста. Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек.