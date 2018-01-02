Решение американского лидера Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и принятие кнессетом постановления о единой столице равнозначно объявлению войны палестинскому народу. Об этом заявил Набил Абу Рудейна, представитель лидера Палестины Махмуда Аббаса.

«Голосование ясно показывает, что Израиль официально объявил о конце так называемого политического процесса и уже начал применять диктаторскую фактическую политику», — цитирует Рудейну RT.

По его словам, решения Трампа и кнессета нелегитимны.

Рудейна подчеркнул, что власти Палестины не позволят осуществиться планам, опасным для будущего региона и мира.