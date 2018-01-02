Одним из самых заметных событий 2017 года в криминальном мире можно считать освобождение влиятельного азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова, известного более как Гули. Его выход на волю безусловно произвел в криминальном мире эффект разорвавшейся бомбы. Об этом пишет «Преступная Россия».

Как напоминает издание, из азербайджанской тюрьмы, отсидев 22 года, Гули вышел в конце октября.

Отметив практически второй день рождения с близкими в ресторане, посетив могилы отца и друзей, он сразу же отправился в Грузию, а оттуда в Турцию. Не прошло и месяца, как в Турции была задержана группа киллеров, планировавших убийство Гули. И все это неспроста — освобождение авторитетного «законника» уже сравнивают с возвращением в свое время в Россию Япончика или Шакро Молодого. Правда, как все верно замечают, у Гули перед ними есть огромное преимущество — возраст. В свои 45 он имеет за плечами 22 года тюрьмы и огромный криминальный опыт.

В середине декабря стало известно о том, что Пресненский суд Москвы заочно арестовал Гули и объявил его в международный розыск. По версии следствия, еще находясь в заключении, «вор в законе» организовывал на территории России похищения выходцев из Азербайджана и вымогательства у них денег. Он был заочно обвинен по статьям «Похищение человека» (126 УК РФ) и «Вымогательство» (163 УК РФ).

Один из таких эпизодов касается похищения в Тольятти в декабре 2015 года бизнесмена Камала Гулуева, за которого потребовали выкуп в 10 млн евро. Однако Гулуеву удалось сбежать благодаря одному из своих похитителей, члену банды Гули — Максуду Гурбанову. Впоследствии Гурбанов был задержан за совершенные ранее убийства и, чтобы уменьшить себе срок, начал сотрудничать со следствием и давать показания на Гули.

Тогда же у российских правоохранителей возникли вопросы и к сподвижнику Салифова, «вору в законе» Рашаду Исмаилову (Рашад Гянджинский), который еще в начале года объявил в криминальной среде, что основной противник клана Гули Ровшан Ленкоранский был убит в Стамбуле по его приказу. С тех пор Рашад Гянджинский в России не появляется.

По данным источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Главное следственное управление СК РФ по Москве объединило все уголовные дела, касающиеся Салифова, в одно производство, забрав их из других следственных подразделений.

По мнению экспертов, такой интерес российских силовиков к человеку, который не бывал в России как минимум с 1995 года — начала своего заключения, связан с тем, что после своего недавнего освобождения Гули начал предпринимать активные действия по формированию своего собственного мощного клана, который в перспективе может стать лидирующим на постсоветском пространстве. В настоящий момент он уже смог собрать вокруг себя таких «законников», как Рашад Исмаилов, Александр Кушнеров (Кушнер), Мераб Пипия, Мераби Мзарелуа (Дуяке), Роланд Гегечкори (Роланд Шляпа) и еще ряд влиятельных представителей «воровского» мира.

В ситуации, когда его главный оппонент — Джаниев убит, а главному мафиози России — Шакро Молодому светит длительный срок, «вором № 1» может стать именно Гули. Находясь сейчас в Турции, он регулярно встречается с главарями различных группировок, действующих в том числе и в России, и назначает своих «смотрящих» в разных регионах страны.

Сейчас его влияние укрепляется в Санкт-Петербурге, в ряде городов на Урале, в Самарской и Саратовской областях. Оно распространяется еще и благодаря тому, что на верность новому боссу после гибели Ровшана Ленкоранского с радостью присягнули практически все торговцы из Азербайджана, работающие в России, которые надеются на защиту Гули.