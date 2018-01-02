Представитель иранского МИД Бахрам Касеми осудил заявление президента США Дональда Трампа в Twitter о ситуации в Иране и призвал его сконцентрироваться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Трамп ранее заявил в Twitter, что «народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима». По словам Трампа, все деньги, которые «экс-президент США Барак Обама безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма». Он добавил, что у людей в Иране «мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны».

«Он (Трамп — ред.) недавно описал иранский народ как «террористическую нацию» и продолжил провоцировать национальные чувства народа Ирана в стране и во всем мире», — приводит агентство слова Касеми. Он добавил, что сегодня Трамп использовал оскорбительные слова в отношении иранцев.

По мнению представителя иранского МИД, «такой подход Трампа приведет к реакции со стороны достойных людей Ирана по всему миру».

Касеми посоветовал Трампу тратить меньше времени на публикацию оскорбительных сообщений в Twitter в отношении людей и наций, отмечает агентство. «Лучше бы он попытался заняться внутренними вопросами США, такими как ежедневные убийства большого количества людей в стране во время вооруженных столкновений и перестрелок, также как миллионы бездомных и голодных людей в стране», — заявил Касеми.