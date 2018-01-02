Конституционный суд (КС) Молдавии временно прекратил полномочия президента Игоря Додона, суд принял решение во вторник по запросу группы депутатов от правящей коалиции, передает Интерфакс.

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

Конституционный суд Молдавии во вторник постановил, что «временное отстранение» необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве. Суд подтвердил, что «президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства», говорится в постановлении. Если же премьер повторно выдвигает ту же кандидатуру, глава государства обязан ее утвердить.

Суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров» и объявил о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности».

Таким образом, указы о назначении на должность новых министров будут подписаны премьером Павлом Филипом или спикером парламента Андрианом Канду.

Ожидается, что 5 января один из них подпишет указы о назначении в правительство и состоится церемония приведения к присяге новых членов правительства.

Додон раскритиковал постановление Конституционного суда.

«Своим сегодняшним решением КС окончательно перешёл в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», — написал Додон в Facebook.

По его словам, положительная сторона этой ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан.

Додон также подчеркнул, что «принял решение не уступать».

«Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — пояснил он.