Верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает виновными в массовых беспорядках в стране врагом исламской республики. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на официальном сайте аятоллы.

«Враги Ирана объединились и использовали различные средства, который находятся у них в распоряжении, включая деньги, оружие, политику и разведывательные силы, с целью обеспокоить исламскую республику. Враг всегда ищет любую возможность и любую щель, чтобы проникнуть и нанести удар по иранской нации», — говорится в заявлении иранского лидера.

Не уточнив, кто является этими врагами, аятолла заметил, что дух мужества, жертвы и вера внутри нации мешают им «совершать свои зверства».

Хаменеи подчеркнул, что еще выступит с заявлением по поводу протестных движений, когда посоветуется с приближенными.

Массовые акции начались 28 декабря. Участники протестов выражали недовольство экономической ситуацией в стране. Протесты охватили крупные города — Тегеран, Мешхед, Исфахан.

Погибли в беспорядках около 20 человек, не менее 450 — задержаны за подстрекательства к протестам.