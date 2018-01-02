Нападающий Барселоны Лионель Месси стал лучшим игроком 2017 года по версии мадридского издания Marca.

В голосовании он обогнал лидера мадрского Реала Криштиану Роналду, разместившегося на второй строчке, а также Иско, который замкнул тройку лидеров.

Топ-10 игроков 2017 года по версии Marca:

1. Лионель Месси («Барселона»)

2. Криштиану Роналду («Реал»)

3. Иско («Реал»)

4. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

5. Лука Модрич («Реал»)

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

7. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

8. Неймар («ПСЖ»)

9. Серхио Рамос («Реал»)

10. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)