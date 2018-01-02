Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают следить за протестами в Иране, передают РИА Новости.

​»Народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые (прежний президент США Барак) Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их «карманы». У людей мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны. США следят!», — написал Трамп в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил в Twitter, что пришло время изменений для Ирана. Вице-президент США Майк Пенс со своей стороны отметил, что нынешняя администрация не будет повторять ошибок предшественников, которые игнорировали протестные движения в Иране.