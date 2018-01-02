Семья одного из пропавших 23 декабря альпинистов Бабура Гусейнова обратилась к президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

«Господин президент и госпожа первый вице-президент! Как вы знаете, группа альпинистов, в которой состоял и мой сын, пропала в горах. 23 декабря мы поговорили с сыном по телефону, а в половине пятого 24 декабря он вышел на связь посредством WhatsApp. Он сказал, что вернется 25 декабря. Утром 26 декабря мы уже обратились с заявлением в 37-е отделение Управления полиции Хатаинского района с заявлением об их исчезновении.

Так как вы держите этот вопрос под контролем, я уверена, что вы проинформированы о точной дате начала поисково-спасательной операции. Я знаю, что поиски ведутся различными структурами и что они делают все, что могут. Я благодарю их всех. Но материнское сердце не выдерживает. Я знаю, что каждая минута работает против нас и не могу передать, какие ужасные чувства я испытываю. Вы меня хорошо поймете как родители», — говорится в письме матери Б.Гусейнова Гульханым Гусейновой, которое публикует издание Qafqazinfo.

Г.Гусейнова просит Ильхама и Мехрибан Алиевых держать данный вопрос под постоянным контролем и поспособствовать активизации поисково-спасательной операции.

«Наша семья опечалена. Мы каждую минуту ждем новостей о наших пропавших детях. Я выражаю благодарность всем государственным структурам и отдельным лицам, которые участвуют в поиске пропавших альпинистов. Уверена, в кратчайшие сроки, в результате вашего личного контроля, будут предприняты все меры для их обнаружения и мы воссоединимся с нашими детьми», — написала она в письме.