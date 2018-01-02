Счетная палата рекомендовала туристическому центру «Шахдаг» при министерстве культуры и туризма принять соответствующие меры для эффективного использования существующих ресурсов, повышения доходов от основной деятельности, сокращения и оптимизации расходов, передает Репорт.

В Палате подчеркнули необходимость повысить контроль над соответствием цен товаров, работ и услуг средней рыночной цене. В то же время турцентру следует пересмотреть ценовую политику в целях снижения зависимости от государственного бюджета и обеспечения прибыльности.

Следует отметить, что туристический центр «Шахдаг» завершил 2016 год с прибылью в размере 1 805,2 тыс. манатов по основной деятельности за счет бюджетных средств, выделенных на покрытие убытков. Из бюджета на покрытие убытков было выделено 17 991 400 манатов.