Мировые цены на нефть днем во вторник перешли к коррекционному снижению после того, как утром обновили максимальные значения с середины 2015 года на фоне обеспокоенности за ситуацию в Иране, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 66,72 доллара за баррель. Утром цена нефти Brent впервые с мая 2015 года достигла 67,29 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до 60,34 доллара за баррель. Обе нефтяные марки впервые с 2014 года начали год с отметок, превышающих 60 долларов, отмечает РИА Новости.

Основным фактором, который способствовал росту цен на «черное золото» в начале первого рабочего дня нового года, стали беспорядки в Иране, который является крупной нефтедобывающей страной и экспортером сырья.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами протестов стали не менее 20 человек.