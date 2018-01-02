Глава Революционного суда Ирана заявил, что продолжающих участвовать в протестах в стране спустя три дня после их начала ждут более суровые наказания, передает агентство Tasnim.

По словам Ходжатолеслема Мусы Казанфарабади (Hojjatoleslam Mousa Qazanfarabadi), те, кто участвует в протестах спустя три дня после их начала, сознательно вышли на улицы и прибегли к насилию, несмотря на запрет правительства в отношении подобных собраний.

С каждым днем протестов участников ожидают более суровые наказания. «Они рассматриваются не как протестующие, а как бунтовщики, пытающиеся нанести вред государственному аппарату», — пишет агентство.

Казанфарабади отметил, что задержанные, возглавившие протесты, и имеющие связи с иностранной разведкой, скоро предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что около 450 человек были задержаны за последние три дня протестов в иранском Тегеране. Силы безопасности страны задержали несколько человек за подстрекательство к протестам, отмечает РИА Новости.