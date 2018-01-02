The Jakarta Post опубликовала список 13 наиболее красивых аэропортов мира.
На первом месте в списке идет Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Следом идут Международный аэропорт Денвера (США) и Международный аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса (Испания), информирует Тренд.
Далее в списке следуют:
Япония, Осака: Международный аэропорт Кансай.
Китай: Международный аэропорт Пекин Столичный.
Индия, Мумбаи: Международный аэрпорт Чатрапати Шиваджи.
Малайзия: Международный аэропорт Куала Лумпур.
Маракеш: Международный аэропорт Менара.
Грузия: Международный аэропорт Кутаиси.
Китай: Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань.
Россия, Санкт-Петербург: Международный аэропорт Пулково.
Иордания, Амман: Международный аэропорт королева Алия.
Сингапур: Международный аэропорт Чанги.