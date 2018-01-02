Не менее 450 человек задержаны с субботы в Тегеране в связи с беспорядками, сообщил во вторник иранскому агентству ИРНА представитель городских властей Али-Асгар Насербахт, передает агентство«Интерфакс».

По его словам, «200 человек задержаны в субботу, 150 — в воскресенье и около 100 — в понедельник».

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что в ночь на вторник не менее девяти человек погибли в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан.

Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек, отмечает телевидение.