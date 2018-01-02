Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис стоил испанской экономике миллиард евро, заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос.

По словам Гиндоса, если раньше экономика Каталонии росла на 0,9% в год, то из-за кризиса темпы роста упали до 0,4%, сообщает агентство Andanolu.

В октябре 2017 года в Каталонии состоялся референдум, на котором 90% населения проголосовали за независимость региона от Испании. Результаты волеизъявления граждан Каталонии не были признаны Мадридом.