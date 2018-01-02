Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана утвердила новый порядок проведения операций по обмену валюты.

Согласно новому порядку, который уже вступил в силу, в пункте обмена валюты запрещено предоставление других услуг, кроме обмена валюты. Для оказания услуг по обмену валюты необходима специальная лицензия, передает Тренд.

Пункты обмена валюты могут функционировать как в отдельном киоске или здании, так при вокзалах, гостиницах, портах и аэропортах. При этом на видном месте, помимо самого курса валют, должны быть размещены лицензия (или копия) на осуществление операций по обмену валюты, номер горячей линии Палаты надзора над финансовыми рынками для жалоб и обращений, а также режим работы пункта обмена валюты.

Обмен валюты в таких пунктах осуществляется только в наличной форме.

Продажа клиенту валюты на сумму эквивалентную более 500 долларам или покупка у него валюты на сумму эквивалентную более 10 тысячам долларов возможно только при предоставлении удостоверения личности.