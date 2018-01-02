Неустойчивые погодные условия в Азербайджане продолжатся до 3 января. Начиная с дневных часов 3 января и 4 января погода будет относительно стабильной по всей стране.

«Как и прогнозировалось, 1 и 2 января на территории республики наблюдается нестабильная погода. Местами идет дождь, в горных и предгорных районах выпал снег. На отдельных территориях осадки интенсивные, снегопад привел к образованию снежного покрова. Такая погода продолжится в течение дня, 2 января, а 3-го числа днем осадки постепенно прекратятся, и в течение дня будет в основном без осадков. Сейчас дует северо-западный ветер, который 3-го числа постепенно начнет затихать, а 4 января сменится на умеренный северо-восточный», — сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.