Италия, в период своего председательства в ОБСЕ, усилит деятельность по урегулированию замороженных конфликтов.

Об этом написал в своей статье, опубликованной во вторник на сайте организации, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Глава МИД Италии отметил, что также будут продолжены усилия в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Италия будет укреплять деятельность ОБСЕ посредством существующих форматов урегулирования долгосрочных конфликтов. Мы также будем продолжать работать вместе с тремя странами-сопредседателями в рамках Минской группы ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — отметил дипломат.

С первого января 2018 года Италия председательствует в ОБСЕ. В 2017 году ОБСЕ возглавлял министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Подчеркивается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет «Диалог, право собственности, ответственность».