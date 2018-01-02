Известный миллионер, меценат, действительный государственный советник Российской империи Гаджи Зейналабдин Тагиев за свою долгую жизнь помог очень многим. В начале прошлого века бакинские судоверфи, нефтяные заводы, первая конно-железная дорога, пожарное депо, бакинский водопровод, первые банки, первый хлопчатобумажный комбинат, школы, медресе, мечети, больницы, театры открывались и развивались с подачи и на деньги одного из самых щедрых бакинских миллионеров-промышленников. Он оплачивал учебу в самых престижных заграничных учебных заведениях будущих специалистов — нефтяников, юристов, врачей, добился, чтобы в Баку открыли собственный политехнический институт, где преподавали лучшие профессора, пишет российское издание «Вестник Кавказа».

Однако благотворительностью Тагиев занимался не только в Российской империи, но и в других государствах. Примером тому служит Пакистан, ставший сегодня шестой по численности населения страной в мире и второй по численности мусульманского населения после Индонезии.

В XIX веке территория современного Пакистана была захвачена английскими войсками и включена в состав Британской Индии. А в начале XX века, когда там уже активно шло движение за независимость и образование Пакистана, на этих территориях разразилась пандемия чумы. Специалисты говорят, что существуют две клинические разновидности чумы – бубонная и легочная. Первую можно получить от укуса блохи, а вторая представляет собой осложнение бубонной чумы. Самое ужасное, что легочная чума передается, как грипп, и вызывает стопроцентную смертность. От стремительно распространявшейся смертельной болезни в Пакистане погибло более 100 тысяч человек. Победить пандемию можно было только привив еще не заболевших. И вот тогда Гаджи Зейналабдин Тагиев за свой счет купил и высылал в Пакистан более 300 тысяч ампул вакцины от чумы, что сыграло основную роль в победе над смертельной болезнью в Пакистане.

В 1947 году, после обретения Пакистаном независимости, этот факт был включен в учебное пособие и с тех пор пакистанский народ считает Азербайджан братским государством и полностью поддерживает позицию Баку в отношении карабахского урегулирования. Интересно, что Пакистан — единственное государство в мире, не признающее Республику Армения из-за ее позиции в нагорно-карабахском вопросе.

Недавно в бытность свою премьером Пакистана Наваз Шариф, приехав в Азербайджан, рассказал: ″Баку, называемый «Городом ветров», очень напоминает многим пакистанцам их родину. Расположенный в центре Баку караван-сарай «Мултани» является подтверждением исторической связи между нашими народами. Этот караван-сарай назван «Мултани» в честь города Мултан. Это очень красивое место, когда-то люди останавливались там на ночевку, где на протяжении тысячелетий проходили основные торговые пути. Мы должны продолжать эти традиции″.