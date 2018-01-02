Европейский союз надеется, что право на манифестации будет гарантировано в Иране, заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

«Мы связывались с иранскими властями, и мы надеемся, что права на мирную манифестацию и свободу выражения будут гарантированы, как это следует из публичных заявлений президента Рухани», — говорится в ее заявлении в твиттере, распространенном в ночь на вторник.

По словам Рэй, ЕС наблюдал последние дни за манифестациями в Иране. «Мы продолжим следить за развитием событий», — отметила представитель Могерини.