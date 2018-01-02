Криптовалюты начали текущий год раньше любых других финансовых рынков и совсем в разных направлениях. Так, Bitcoin за первые дни потерял уже около 6% – это первый раз с 2015 года, когда первая криптовалюта начинает год падением, пишут Вести экономика.

Стоит отметить, что в прошлом году Bitcoin в первый день торгов вырос на 3,6%, достигнув почти $1000, положив тем самым начало криптолихорадке, которая охватила мир в 2017-м. В итоге Bitcoin за год подорожал почти на 1500%.

В самом конце прошлого года Майкл Новограц, бывший макроуправляющий и один из главных сторонников биткоина, отложил свои планы по созданию хедж-фонда криптовалют из-за ожидания падения стоимости цифровой валюты до $8 тыс., сообщает Bloomberg.