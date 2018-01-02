Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в интервью российскому Пятому каналу раскрыл детали телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, пранкеры Вован и Лексус заявили, что разыграли Порошенко в новогоднюю ночь от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Пранкер утверждает, что украинский лидер был рад слышать Столтенберга, за которого выдавал себя Столяров.

Он предположил, что Порошенко, возможно, ждал поздравлений от генсека НАТО, так как нашел возможность во время праздника ответить на звонок. При этом Лексус добавил, что «немножко неправильно поступил», решив разыграть политика именно в это время.