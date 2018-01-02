«Армении нет неопределенности, тут все решено, и криминальная олигархия крепко устроилась, а власть стала передаваться по наследству. Им кажется, что все решено, но решение будет выноситься за пределами страны», — считает экс-депутат Армении Азат Аршакян.

По его мнению, прежде всего надо задаться вопросом – может ли армянский народ сформировать власть в собственной стране?

«Их решения и колебания не стоят и гроша ломаного, потому что они манекены, источником их власти является не армянский народ, они ставленники. Они, конечно, беспокоятся, оставят их или нет. И в этом смысле очень важны мартовские выборы в России и жесткость санкций против российской великодержавности.

Армянский народ сейчас ставит одни задачи, а заказчик, империя – другие. Армения для империи – это питательная среда, сфера влияния, военная база, источник ресурсов, и ее ставленники добросовестно, без зазрений совести, не скрываясь, продолжают поддерживать эмиграцию из страны.

В Армении не останавливают экономический упадок. В соседней с нами Турции экономический прирост составил 11,5%, в Армении 6% называют достижением. Это значит, что эти люди хотят, чтобы мы отставали от противника, чтобы мы оставались в жалком положении. Они против экономического развития страны. Если они не пытаются охранять главный компонент суверенитета Армении – армянский язык и культуру – от чуждого влияния, значит, они против армянской самобытности.

Они служат империи, в противном случае их давно отстранили бы. Они профессиональным образом превращают Армению в несостоявшееся государство. Армянский же народ хотел бы стать современным государством, обеспечивающим безопасность граждан и армянскую самобытность, страной армянской культуры. А значит, наши задачи не совпадают с задачами власти и империи.

Мы хотим, чтобы власть в Армении служила армянским интересам и армянскому народу. Это может случиться, когда хозяин уйдет, а он уже уходит. России не позволили окончательно истребить Армению, как это она пыталась сделать 100 лет назад. Ровно 100 лет назад в декабре 1917 года российским войскам был отдан приказ покинуть кавказский фронт. Российская армия ушла, не подумав о безопасности армянского населения и создав вакуум. Этот вакуум заполнила турецкая армия. На этот раз этого не будет. И хотя они пока не ушли, но и вакуума уже нет, потому что есть соглашение с ЕС, заключенное вопреки воле России, которой «поручено» постепенно уйти из региона.

Теперь европейцы говорят, что готовы сотрудничать, что они видят в Армении хорошего партнера. Россия должна потерять Армению, она должна признать независимость, и причина развода уже объявлена – нас уже назвали «гулящей женой», а это начало и основание развода. Они не могут оставаться в Армении и превратить Армению в питательную среду, Армения – родина армян», — отметил Аршакян.