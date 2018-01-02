Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении объявил о завершении процесса создания в стране ядерных сил.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — сказал он, обращаясь к жителям страны по случаю Нового года.

Северокорейский руководитель также сообщил, что у него на рабочем столе есть «ядерная кнопка», и потому США не смогут начать войну с КНДР. «Я не угрожаю, но следует чётко знать о том, что ядерная кнопка находится у меня на рабочем столе», — цитирует РИА Новости Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер предупредил, что Пхеньян в случае необходимости может нанести ядерный удар по любой точке на территории Соединённых Штатов. Также он высоко оценил успехи в развитии ракетной программы и пообещал устроить новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, руководитель КНДР отметил возросшее давление на Северную Корею со стороны США, в связи с чем призвал ускорить производство ядерных боеголовок и баллистических ракет.