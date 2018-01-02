Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протестные акции в Иране проходят в рамках «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном некоторые страны, сообщает агентство Tasnim.

По его словам, за протестами стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия — именно они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.

«На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», — сказал Шамхани. Это вмешательство из-за рубежа, считает он, направлено на то, чтобы помешать прогрессу Ирана. Протесты, по его мнению, «закончатся через несколько дней».

Массовые акции начались в крупных городах Ирана — Тегеране, Мешхеде, Исфахане и других — с 28 декабря. По словам президента Хасана Роухани, они вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством извне. По данным иранских СМИ, жертвами столкновений стали десять человек, отмечает РИА Новости.