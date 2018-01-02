Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами обвинил врагов Исламской Республики в осуществлении попыток создать в стране ситуацию нестабильности. Об этом глава иранского военного ведомства заявил 1 января во время встречи с политиками и экспертами ИРИ в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.

По словам главы Минобороны, «надменная держава» (США) и другие враги Ирана мечтают увидеть страну «небезопасной и нестабильной».

При этом генерал Хатами призвал иранцев к единству и солидарности перед лицом происков враждебных государств.

Протесты в иранских городах начались 28 декабря, когда цены в Исламской Республике на некоторые товары подскочили сразу на 40% и выше.