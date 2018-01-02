Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Абаси созовет заседание правительства во вторник, 2 января, для того, чтобы отреагировать на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пакистанское издание The News International. Также будет созван Комитет национальной безопасности.

Кроме того, МИД Пакистана вызвало американского посла Дэвида Хэйла , чтобы выразить протест в связи с «необоснованными обвинениями» господина Трампа.

В ответ глава МИД Пакистана Ходжа Мохаммед Асиф сказал, что США должны привести к ответственности собственных людей за неудачи в Афганистане, передает GeoTV. По его словам, все выплаты со стороны США были «надлежащим образом потрачены». Асиф добавил, что Пакистан готов публично представить доказательства этому.

Вчера Дональд Трамп заявил, что власти Пакистана получают финансовую помощь от зарубежных стран для борьбы с терроризмом, но укрывают боевиков на территории страны. Напомним, 21 августа на фоне напряженной обстановки в Афганистане Дональд Трамп объявил о принятии новой афганской стратегии. Она включает три основных компонента: войну до победного конца, усиление давления на Пакистан и концентрацию на силовой составляющей операции.