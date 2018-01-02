Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президент Евразийской ассоциации университетов, академик Виктор Садовничий поздравил народ Азербайджана с Новым 2018 годом.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить студентов, профессоров и в целом всех, кто живет в замечательной Азербайджанской Республике. Хочу пожелать вам хорошего Нового года, счастливой жизни и поверьте, что я вас очень люблю, поскольку с вашей страной связаны многие страницы моей молодости. С Новым годом!» — отметил Садовничий в интервью порталу «Москва-Баку».