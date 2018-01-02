Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встретил 2018 год в палатке у здания Верховной рады. Он заявил, что следующий Новый год встретит здесь же, но уже как победитель.

По словам Саакашвили, встреча Нового года прошла для него в широком кругу друзей. «После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте. За период борьбы многие из этих людей пострадали: кого-то травмировали, на кого завели дела, кого-то посадили в тюрьму. И всем им нужна поддержка», — написал экс-губернатор на своей странице в Facebook.

Он пообещал, что следующем году будет вспоминать вместе со соратниками то, «как мы побеждали».

«В следующем году мы встретим Новый год под Верховной радой как традицию и как победители. С прошлого года можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали», — добавил Саакашвили.