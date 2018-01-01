Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в поддержку массовых протестов в Иране и заявил, что если власть в Тегеране сменится, между израильским и иранским народами установится дружба.

«Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями… Я желаю иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу», — заявил израильский премьер, обращение которого опубликовано в Twitter его канцелярии, передает РИА Новости.

Нетаньяху назвал обвинения Израиля в подстрекательстве к протестам в Иране «ложными и смешными». «Сегодня я услышал заявление президента Роухани о том, что Израиль стоит за протестами в Иране. Это не только ложно, но и смешно… Храбрые иранцы выходят на улицы в поисках свободы и справедливости. Они хотят вернуть базовые свободы, в которых им было отказано в течение десятилетий», — сказал премьер.