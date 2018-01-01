Трагедией завершился один из футбольных матчей любительских команд в Мексике. Один из игроков ударил судью в голову после того, как увидел перед собой красную карточку. В результате полученной травмы арбитр впал в кому и скончался спустя неделю.

По данным РИА Новости, арбитра звали Хосе Вальдемар Эрнандес Капитильо. В одном из моментов он решил удалить футболиста, который отомстил судье ударом в голову. После матча рефери в бессознательном состоянии был доставлен в больницу города Халапа. В госпитале он еще неделю находился в коме и умер 30 декабря.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве футболист был взят под стражу.