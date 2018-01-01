Один из протестующий застрелил сотрудника полиции и ранил еще троих из охотничьего ружья в иранском городе Неджефабад.

Как передает РБК, один офицер полиции был убит во время протестов в Иране, еще трое ранены.

«Бунтовщик воспользовался ситуацией в Неджефабаде и открыл огонь по силам полиции из охотничьего ружья», — описал ситуацию пресс-секретарь. Он не сообщил, когда произошел инцидент. ​

Помимо этого, министерство по делам разведки Ирана сообщило о задержании нескольких человек, связанных с провоцированием недавних протестов.