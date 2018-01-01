Во французском городе Страсбурге два десятка человек получили ранения из-за неосторожного обращения с фейерверками.

Электронная версия газеты Le Figaro сообщает, что во время встречи 2017 года из-за неумелого запуска салюта в больницы Страсбурга попали 15 человек, в этом году пострадавших на 5 человек больше. Врачи обнаружили у них ранения рук, глаз, временная глухота, вызванная сильным взрывом, одному несчастному пришлось ампутировать два пальца.

Более половины покалечившихся — молодежь в возрасте от 12 до 17 лет. Также в новогоднюю ночь пострадал один полицейский. Он получил сильный ожог руки после того, как хулиганы бросили в него большой взрывпакет.

На всей территории Франции в новогодние дни запрещено торговать шутихами и петардами, но их продажа разрешена в Германии, которая находится рядом со Страсбургом. Местные жители ухитряются ввезти оттуда запрещенную пиротехнику, несмотря на довольно строгий контроль на границе.