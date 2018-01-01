Сотрудники полиции США задержали 16-летнего жителя штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также друга семьи.

Как передает RT, в канун Нового года 16-летний молодой человек убил своих отца, мать, сестру и друга семьи из полуавтоматической винтовки.

По словам местного прокурора, брат и дедушка подозреваемого, чьё имя не раскрывается, в момент произошедшего не находились дома.

Сообщается, что подростку в течение 48 часов будут предъявлены обвинения в убийстве по четырём пунктам, а также в использовании оружия в противозаконных целях.