Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал утром 1 января загадочный твит, который не дает покоя сотням пользователей, передает РИА Новости.

Он представляет собой 60-значный код и ссылку на клип Paper Planes популярной певицы M.I.A.

Пользователи стали строить самые разные догадки по поводу этого сообщения. Например, согласно одной из теорий, Ассанж умер, а код выполняет функцию «аварийной кнопки» — после е ее «активации» WikiLeaks должны опубликовать некие критически важные документы.

Другие предположили, что код оповещает о скорой публикации новых разоблачений. Кто-то даже решил, что Ассанж в настоящий момент находится в самолете на пути в США.

Некоторые стали анализировать текст Paper Planes, ища подсказку в ее строчках — например, там есть такие слова: «если ты поймаешь меня на границе, я достану визы на свое имя» и «у меня есть больше данных, чем у КГБ».