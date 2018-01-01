Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис обошелся правительству Испании в один миллиард евро, сказал испанскому радио SER министр экономики Испании Луис де Гиндос.

Как передает агегнтство «Анадолу», по его словам, если раньше рост экономики Каталонии составлял 0,9 процента, то есть одну пятую часть ВВП Испании, то в связи с кризисом этот показатель сократился до 0,4 процента.

Ситуация в регионе вызвала беспокойство и неуверенность у населения, отметил де Гиндос.

90 процентов избирателей проголосовали за независимость Каталонии от Испании в ходе незаконного референдума, прошедшего первого октября.

90,9 процента жителей Каталонии проголосовали за независимость региона, 7,87 процента — против. При этом 2,03 процента бюллетеней оказались незаполненными, а 0,89 процента были признаны недействительными