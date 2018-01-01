Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), которой нанесено поражение в Ираке и Сирии, предпринимает усилия создать в регионе свои ячейки. Это отметила в понедельник пресс-служба штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, передает РИА Новости.

«Несмотря на достигнутые успехи, предстоит проделать еще много работы, чтобы победа над ИГ была окончательной, — отмечается в распространенном заявлении. — Террористическая группировка все еще пытается создать в регионе свои сети, чтобы и дальше представлять угрозу как для региона, так и всего мира».

«В течение 2017 года свыше 61,5 тыс. кв км в Ираке и Сирии было освобождено из-под контроля ИГ, — приводятся в заявлении слова командующего операцией Inherent Resolve генерал-лейтенанта Пола Фанка. — Это свыше 98% территории, захваченной террористами. В 2017 году были освобождены свыше 4,5 млн иракцев и сирийцев. А в целом за три года, в течение которых проводилась операция, — 7,7 млн человек».

«Мы продолжим наши усилия, нацеленные на то, чтобы ИГ не смогла возродиться, — подчеркнул Фанк. — Пока что условия для возвращения ИГ в регион сохраняются, и только совместные действия коалиции и международного сообщества позволят не допустить этого».

По словам генерал-лейтенанта, коалиция будет и дальше оказывать содействие в подготовке иракских военнослужащих и бойцов «Сил демократической Сирии», куда входят курдские и арабские отряды. «На настоящий момент обучены свыше 126,5 тыс. иракцев и 12,5 тыс. сирийцев», — говорится в заявлении.

Как указал на своем сайте Пентагон, общие затраты США на осуществление операции «Непоколебимая решимость», которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня прошлого года $14,3 млрд.