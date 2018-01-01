В Азербайджане появилась необходимость стимулировать продажи продуктов интеллектуальной собственности на внешнем рынке, сказали Trend в компании Microsoft Azerbaijan.

Как сказали в компании, особую роль в этом сыграет создание так называемого «цифрового моста», работа над которым ведется совместно с информационно-вычислительным центром (ИВЦ) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

«В позапрошлом году мы подписали с ИВЦ документ о создании в стране инфраструктуры безопасности цифровой подписи. С нашей стороны все работы завершены. Мы считаем, что уже появилась необходимость стимулирования продаж продуктов интеллектуальной собственности на внешнем рынке. По этому вопросу мы сегодня общаемся с информационно-вычислительным центром и готовимся реализовать этот проект», — сказали в компании.

Как сказали ранее в ИВЦ, усилия центра в настоящее время направлены на признание азербайджанской е-подписи в других странах. В этой связи планируется сформировать новую инфраструктуру, так называемого сертификационного центра, играющего роль моста со странами региона.

Переговоры в этом направлении ведутся с Турцией и определяются технологические подходы для реализации поставленной цели. Преимуществом станет то, что каждый гражданин, находясь у себя в офисе или дома, сможет открыть банковский счет в Турции, или подписать нужный ему документ. Центр параллельно работает над взаимным признанием е-подписи и с другими странами.