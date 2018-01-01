Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк, отмечая опасение относительно проведения финала Лиги чемпионов в Киеве, отметил Азербайджан.

«Я много езжу и постоянно слышу о том, что вот-вот у Киева могут отобрать право принимать финал Лиги чемпионов. Так, к слову, было и с Азербайджаном, которого лишили такой возможности. Конечно, все это пугает, поведение болельщиков — это беспредел. Правоохранители должны присутствовать на стадионах и реагировать. Сегодня просто страшно подумать о том, что происходит на трибунах, страшно отпустить детей на стадион. Это, к слову, одна из составляющих низкой посещаемости матчей», – сказал Буряк.

Как сообщает azerisport.com, Буряк имел ввиду финальный матч Лиги чемпионов-2019, на проведение которого претендовал бакинский Олимпийский стадион. Однако, Исполком УЕФА принял решение отдать Баку финал Лиги Европы-2019. Финал Лиги чемпионов-2019 отдали Мадриду.