Время для перемен настало в Иране.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Великий иранский народ подвергался репрессиям в течение многих лет, — отметил он в своем Twitter. — Они [иранцы] страдают от голода и от отсутствия свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для перемен».

Ранее Трамп утверждал, что массовые протесты в Иране неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство страны тратит достояние народа «на террористическую деятельность».