Пожар охватил крупную многоуровневую парковку в Ливерпуле, рассчитанную на 1,6 тысячи машиномест, в итоге сгорели «все припаркованные на ней автомобили», пишет газета Guardian.

Парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, где проходила международная выставка лошадей. Из-за пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома, поскольку по округе начал распространяться едкий дым.

«Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены», — сообщили в полиции графства Мерсисайд,

Подобной информацией располагает и мэр города Ливерпуль Джо Андерсон. «Похоже, что Land Rover загорелся на третьем уровне, лошади с первого уровня были эвакуированы», — написал он в Twitter.

На место происшествия прибыли не менее шести пожарных машин, сотрудники пожарной службы боролись с огнем в кислородных изолирующих противогазах. Данных о серьезных травмах в результате инцидента не поступало. Уточняется, что все животные остались целы.