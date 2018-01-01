Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац пожелал протестующим в Иране «победы в борьбе за свободу и демократию», подчеркнув, что его страна не вмешивается во внутренние иранские дела, передает РИА Новости.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что «силы безопасности не открывали огонь по протестующим». Позже СМИ указали, что количество жертв протестов возросло до четырех.

«Я говорю, что мы не вмешиваемся в эти дела, но я искренне желаю иранскому народу победы в борьбе за свободу и демократию», — заявил Кац в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».

По его словам, если иранский народ «сможет достичь свободы и демократии, многие угрозы для Израиля и всего региона исчезнут».

Министр подчеркнул, что Израиль придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, поэтому, в отличие от президента США Дональда Трампа, израильские власти не будут открыто призывать к продолжению акций протеста.

«Израиль придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Президент США говорит то, что он говорит. Я могу сказать, что жесткая линия, которую проводит президент США в отношении ядерной сделки, пересматривает ее, угрожает санкциями режиму — это, без сомнения, влияет на внутреннюю ситуацию», — сказал Кац.