США направляли финансовую помощь Пакистану, но он не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, «больше этого не будет».

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«США глупо перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что Пакистан может «многое потерять», если не будет бороться с террористами, которые находят убежище на его территории.