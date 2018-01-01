Члены правительства Иордании и депутаты парламента выразили в воскресенье единодушную поддержку королю Абдалле II. Как сообщила телестанция Al Jazeera они пришли на заседание Национального собрания, прикрепив к пиджакам значки с портретом монарха. Таким образом министры и депутаты проявили солидарность с королем, который, по сведениям телестанции, подвергся сильному давлению со стороны американской администрации за свою позицию по Иерусалиму, передает ТАСС.

Абдалла II выступил в защиту статуса священного для трех монотеистических религий города и призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Позицию монарха приветствовали участники массовых демонстраций, которые прошли в декабре в Аммане и других городах страны.

Воскресная акция министров и депутатов в поддержку Абдаллы II состоялась на фоне слухов о попытке государственного переворота в Иордании, которую якобы предприняли или собирались предпринять принцы Фейсал бен Хусейн, Али бен Хусейн и Талал бен Мухаммед, уволенные на днях в запас из вооруженных сил. По сведениям телеканала Al Mayadeen, выступить против короля его братьев Фейсала и Али, а также двоюродного брата Талала бен Мухаммеда (шефа спецслужбы) якобы побудил саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман, недовольный политикой невмешательства Абдаллы II в сирийский и йеменский конфликты.