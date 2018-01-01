В новогоднюю ночь в немецкой федеральной земле Бранденбург два человека погибли во время запуска фейерверков.

Во время празднования Нового года в Германии взрывы фейерверков унесли две человеческие жизни. Обе трагедии произошли на территории земли Бранденбург, оба немца скончались от ран и ожогов.

Как передает «НТВ», по данным правоохранительных органов, 35-летний мужчина погиб из-за неправильного обращения с пиротехникой, а 19-летний подросток получил смертельные ранения, когда пытался поджечь самодельный фейерверк.

Также сообщается о многочисленных случаях ранений, произошедших в Германии в новогоднюю ночь. В одном только Берлине из-за неумелого обращения с пиротехникой в больницах оказались более 20 человек, передает ТАСС. По информации полиции, по Бонну неизвестные ездили на автомобиле и обстреливали прохожих из ракетниц. Правоохранители разыскивают нарушителей. Никто из горожан, по предварительным данным, серьезно не пострадал.