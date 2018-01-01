Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров завершил 2017 года на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как передает Report, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен занимает первое место.

Рейтинг ФИДЕ на январь 2018 года

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834

2. Фабиано Каруана (США) – 2811

3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2804

4. Левон Аронян (Армения) – 2797

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793

6. Уэсли Со (США) – 2792

7. Владимир Крамник (Россия) – 2787

8. Хикару Накамура (США) – 2781

9. Дин Лижэнь (Китай) – 2769

10. Петр Свидлер (Россия) – 2768

11. Вишванатан Ананд (Индия) – 2767

12. Александр Грищук (Россия) – 2767…

14. Сергей Карякин (Россия) – 2753…

16. Ян Непомнящий (Россия) – 2751