Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров завершил 2017 года на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Как передает Report, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен занимает первое место.
Рейтинг ФИДЕ на январь 2018 года
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834
2. Фабиано Каруана (США) – 2811
3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2804
4. Левон Аронян (Армения) – 2797
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793
6. Уэсли Со (США) – 2792
7. Владимир Крамник (Россия) – 2787
8. Хикару Накамура (США) – 2781
9. Дин Лижэнь (Китай) – 2769
10. Петр Свидлер (Россия) – 2768
11. Вишванатан Ананд (Индия) – 2767
12. Александр Грищук (Россия) – 2767…
14. Сергей Карякин (Россия) – 2753…
16. Ян Непомнящий (Россия) – 2751