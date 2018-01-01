Президент России Владимир Путин признался, что еще до работы на главном государственном посту привык, что за ним все время наблюдают, но не очень любит появляться на телеэкране.

Как передает ТАСС, он принял участие в юбилейном выпуске программы «Время», которой 1 января исполнилось 50 лет, и ответил на вопросы ведущих о том, как чувствует себя перед телевизионными камерами.

Путин не назвал, когда первый раз появился в теленовостях, но припомнил, что, «работая еще в Петербурге… начал давать интервью, начал встречаться с журналистами, там даже что-то вреде такого небольшого фильма Шадхан Игорь снимал в свое время». «Вот это я помню, потому что сам он был очень интересный человек Игорь Абрамович Шадхан», — объяснил президент.

По его словам, затем он начал появляться в новостях, «когда в Москву приехал, стал работать в Администрации президента в Контрольном управлении, потом стал директором Федеральной службы безопасности». «По каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я вообще не очень это… любил. Да и не могу сказать, что сейчас очень люблю», — признался глава государства.

Он отрицательно ответил на вопрос, напрягает ли его присутствие телекамеры.

«Дело не в том, что напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни. Я наоборот… все-таки старался быть немножко так не публичным человеком», — пояснил глава государства.

«Как ни странно, нет», — ответил президент на вопрос, пришлось ли отказаться от каких-то привычек из-за почти постоянного присутствия журналистов. «Почему? Потому что она [жизнь, работа] действительно на виду, но и в моей прежней жизни все время старался вести себя так, как будто за мной… постоянно наблюдают. Поэтому вот это странно, но это так сложилось. Может быть в силу прежней профессии. Но… но сказать, что вот что-то мне пришлось кардинально поменять, пожалуй, нет», — сказал Путин.