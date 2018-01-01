Согласно предварительной версии, умершие 31 декабря в Загатале женщина, ее дочь и племянница скончались из-за отравления угарным газом или пищевого отравления.

В информации, поступившей в АПА из прокуратуры Загатальского района, сказано, что 31-го декабря в районную прокуратуру поступило сообщение об обнаружении тел Мухтарлы Нураны Сабир гызы 1982 г.р., Мамедзаде Нилай Ильгар гызы 2015 г.р. и Мухтарлы Фатимы Рамазан гызы 2005 г.р. по адресу г Загатала, ул. Зейналабдина Тагиева, д 2, кв 14.

На основании указанной информации на место происшествия были направлены сотрудники районной прокуратуры, райотдела полиции, а также газоэксплуатационного участка, которые при участии судмедэксперта провели осмотр места происшествия и тел.

В ходе предварительного расследования было установлено, что квартира состоит из 1 комнаты, кухни и ванной комнаты, также установлено, что квартира отапливалась чугунной печью, произведенной кустарным способом и соединенной с газопроводом посредством резиновой трубы.

Также установлено, что 31 декабря около 13 часов дня бывший супруг Нураны Мухтарлы Ильгар Мамедов явился на указанный адрес, чтобы вручить детям подарки по случаю Нового года, но несмотря на стук, дверь ему никто не открыл. Услышав звук воды с открытого крана в ванной, он перекрыл вентиль водопровода в подъезде и вновь постучал, после чего дверь открыл его малолетний сын Алтун Мамедзаде. Войдя в квартиру он обнаружил в ванной комнате мертвое тело Нураны, а также тела мертвых Нилай и Фатимы на кровати в спальной комнате, после чего позвал на помощь соседей.

В ходе судмедэкспертизы были взяты образцы с учетом версий отравления от угарного газа или же пищевого отравления.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 314.3 (невнимательность, повлекшая смерть двух и более лиц), назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные действия по версиям отравления от угарного газа или же пищевого отравления.